KKN – Mancini convoca Retegui, in passato era seguito anche dal Napoli

Mateo Retegui, 23 anni, attaccante del Tigre in prestito dal Boca Juniors, è stato convocato dal ct Mancini per l’emergenza in attacco. Valter De Maggio ha rivelato che il nuovo calciatore della nazionale era seguito anche dal Napoli: “Mi risulta che il Napoli avesse seguito Mateo Retegui, ma poi lo scouting non abbia affondato il colpo“.

Pedro Paolo Pasculli ha commentato così le indiscrezioni raccolte da De Maggio: “Mateo Retegui è un centravanti di quasi un metro e novanta che ha già segnato sei gol in questa stagione: è del Boca Juniors ed è in prestito al Tigre, è un centravanti tra i più promettenti in Argentina. Non sarà facile acquistarlo anche perché, almeno stando a quanto mi risulta, ci sono già diverse società che stanno mostrando un certo interesse nei suoi riguardi”.