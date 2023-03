Il Messaggero – Immobile non ha voluto Simeone alla Lazio, aveva indicato Caputo

L’edizione odierna de Il Messaggero svela un retroscena riguardante Giovanni Simeone. L’attaccante del Napoli, secondo quanto riportato, ha avuto la possibilità di vestire la maglia della Lazio, in qualità di vice Immobile. L’argentino è stato proposto a buon prezzo a Claudio Lotito, ma alla fine si è optato per un baby esterno per evitare di mettere troppa pressione proprio a Ciro Immobile, contrario all’approdo in biancoceleste dell’ex Verona e che invece aveva indicato Ciccio Caputo. La trattativa non è andata a buon fine per l’età del calciatore attualmente in forza all’Empoli.