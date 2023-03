Giacomo Raspadori scalpita per rientrare in campo! Secondo quanto riportato da Il Mattino l’attaccante azzurro potrebbe ritornare in campo, o almeno tra i convocati, già contro ‘Eintracht Francoforte.

“Raspadori potrebbe tornare tra i convocati di mister Spalletti per il ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte (in programma mercoledì 15 marzo), ma le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno”. Si legge sul quotidiano.