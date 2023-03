Garics: “La Lazio ha vinto a Napoli con un solo tiro in porta”

L’ex terzino di Napoli e Atalanta Gyorgy Garics è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match Napoli-Atalanta. Ecco cosa ne pensa della partita e degli azzurri:

“Seguirò la partita con l’Atalanta con grande attenzione. Quando sia con l’una che con l’altra squadra hai scritto un pezzo di storia della tua carriera è normale che guardi con occhi diversi. Il Napoli ha perso con la Lazio perché non puoi vincere tutte le partite. Non ho visto un Napoli in difficoltà e nemmeno una Lazio stratosferica. Hanno fatto un bel gol, trovando un bel tiro, l’unico della serata per i biancocelesti. Il Napoli ha avuto più occasioni davanti allo specchio della porta ma alla fine il risultato non è cambiato”.