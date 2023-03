Di Natale: “Insigne avrebbe fatto molto meglio al Milan o all’Inter”

Antonio Di Natale, ex calciatore dell’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Si è soffermato anche su Insigne e sulla difficoltà di giocare nella squadra della propria città, sottolineando come a suo modo di vedere Lorenzo avrebbe fatto molto meglio al Milan o all’Inter, rispetto che al Napoli. Ecco le sue parole.

“Vero. Ma a Udine stavo bene. E poi da tifoso soffro tanto: non è facile per un napoletano giocare a Napoli. Penso che Insigne avrebbe fatto ancora meglio all’Inter o al Milan. Per chi è nato lì si soffre di più con quella maglia. E il club ha fatto bene a puntare su giovani forti che non avvertono questa pressione”.