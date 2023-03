Alcune anticipazioni sulle interviste che andranno in onda giovedì 9 marzo alle ore 21 su Canale 8 e Napflix per “Legends – Ci vediamo a Napoli”, il programma condotto da Jolanda de Rienzo, edito da Nexting, con gli ex calciatori che hanno fatto la storia del club azzurro.

Le parole di Luciano Castellini, ex preparatore dei portieri: “Ho allenato Meret, all’epoca aveva quasi paura di parlare. Essere il portere del Napoli non è facile, ma lui ha avuto una grande risposta psicologica”.