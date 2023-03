Ulivieri: “Non alimentiamo paure sullo Scudetto: lo vincerà il Napoli. Il vero obiettivo è un altro”

Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione della Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente ha ammonito la stampa napoletana che, a suo dire, alimentano paure inutili per quanto riguarda lo scudetto. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Ormai il campionato è archiviato, c’è poco da fare. Il Napoli, anche non volendo, il pensiero lo rivolgerà di più alla Champions League. Cerchiamo di essere seri, non alimentiamo paure per lo Scudetto perché non ce ne sono: lo vincerà il Napoli. Ormai archiviato il discorso Scudetto, il vero obiettivo del Napoli è la Champions League”.