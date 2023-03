Trombetti: “Napoli-Lazio decisa da un episodio”

Guido Trombetti, editorialista de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare di Napoli-Lazio. Ecco cosa ne pensa:

“Mi sembra inopportuna qualsiasi forma di polemica dopo la sconfitta contro la Lazio della quale, francamente, non saprei come dare responsabilità a Spalletti. Purtroppo, i giocatori del Napoli hanno giocato male tutti. Sarri è venuto a Napoli a giocare con intelligenza, non con un catenaccio, non lo saprebbe fare. La partita è stata decisa da un episodio”.