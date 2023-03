Repubblica – “Big club europeo sta muovendo i primi passi per Osimhen”

Il talento mostrato da Victor Osimhen nel corso di questa stagione ha conquistato diversi big club europei, pronti a trattare con il Napoli per guadagnarsi il cartellino del giocatore.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, c’è già una società che si sta muovendo sottotraccia per studiare la strategia giusta di mercato. Si tratta del PSG. Il club parigino ha una potenza economica in grado di farle mettere sul tavolo i 150mln (se non di più) di euro chiesti da De Laurentiis per aprire una trattativa concreta.

Da vedere se, in futuro, la società giocherà a carte scoperte.