Mattino – Mancini: “Raspadori? Gli ho parlato in queste ore, buone notizie”

Durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato di Giacomo Raspadori, dichiarando di aver avuto dei contatti telefonici con lui nelle ultime ore.

I due hanno parlato delle condizioni fisiche del giocatore, ancora alle prese con il problema muscolare alla coscia sinistra.

“Gli ho parlato in queste ore. Mi ha detto che sta lavorando per tornare presto in campo: mi auguro davvero che riesca a fare in tempo”. Questo quanto dichiarato da Mancini, nella speranza che l’attaccante possa essere a disposizione in occasione della sfida contro l’Inghilterra (giovedì 23 marzo, ore 20:45), valida per la qualificazione a Euro2024.