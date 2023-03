Marchetti: “Politano scalda i motori al posto di Lozano”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Lozano. Ecco cosa ne pensa:

“L’assenza di Lozano? Se non dovesse farcela, Politano sarebbe pronto. Per un periodo è stato anche titolare, soprattutto all’inizio della stagione. La staffetta è stata una delle caratteristiche di questo Napoli. Il piccolo stop di Lozano non dovrebbe rappresentare un problema. La rosa azzurra è profonda, ci sono tante alternative. Il Napoli ha un vantaggio importante e si può star tranquilli nonostante la sconfitta contro la Lazio. Non c’è soltanto la forza degli azzurri, ma anche la mancanza di un inseguitore costante”.