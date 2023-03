La Nazionale a Napoli: il programma

Giovedì 23 marzo il Maradona si tingerà di azzurro. Questa volta, però, non è l’azzurro Napoli ma quello della nazionale allenata da Roberto Mancini. Proprio nello stadio di Fuorigrotta l’Italia ospiterà l’Inghilterra nella gara valida per la prima giornata delle qualificazioni a UEFA EURO 2024. Su indicazione del sindaco Manfredi, gli azzurri saranno impegnati in un fitto programma che li porterà nei luoghi simbolo della città come il Maschio Angioino.

Si parte mercoledì 22 marzo quando, arrivati alla stazione di Garibaldi, una delegazione della Nazionale guidata da presidente FIGC Gabriele Gravina, lo staff e i calciatori dell’Italia si recheranno all’ospedale Santobono di Napoli. Gli azzurri regaleranno palloni, sciarpe e gadget ai piccoli pazienti ricoverati. Una tradizione quella della nazionale, che da tempo visita gli ospedali pediatrici delle città sede della gara. Nel giorno della vigilia, inoltre, sia Italia che Inghilterra si recheranno al Maradona per la consueta conferenza stampa. Mancini dovrebbe parlare alle 18.45, alle 20 sarà il turno di Southgate. Al termine della conferenza stampa, il sindaco consegnerà le medaglie della città al presidente Gravina, al ct Mancini e al capitano del match.