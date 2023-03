Kim: “Scudetto? È il nostro obiettivo. Sono pronto a lasciare il segno”

Kim Min-jae ha rilasciato una lunga intervista per UpBit, la società coreana divenuta nuovo sponsor ufficiale della SSC Napoli.

Il difensore ha parlato della squadra e del suo percorso in maglia azzurra. Questo quanto dichiarato: “Il Napoli non vince da tanto tempo, ma gioca bene. Puntiamo a vincere lo scudetto! È stato facile integrarsi in squadra e andare d’accordo con i compagni. Ho saputo adattarmi, penso sia stato questo il segreto. Gangnam Style? Tutti la conoscono, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarla. L’ho fatto una volta sola, era a caldo e mi imbarazzava, infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più”.

E ancora: “Vorrei diventare quel calciatore che, pensando ai difensori, ti viene subito in mente. Vorrei che il mio nome venisse ricordato. Sto cercando di farlo e spero di riuscirci. Preferisco non subire gol piuttosto che segnare. Io sono un difensore, quindi il mio obiettivo è sempre quello di chiudere le partite senza reti subite”.