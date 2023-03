Durante la partita di Champions valida per gli ottavi, Bayern Monaco-PSG, i tifosi del club tedesco hanno mostrato uno striscione particolare. I tedeschi mandano un messaggio alla Uefa e al ministro degli interni italiano Piantedosi per il divieto della trasferta a Napoli per i tifosi dell’Eintracht. Ecco cosa recita lo striscione: “No to bans fans! Piantedosi uomo di m****”.