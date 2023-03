Del Genio: “Se il Napoli vince lo scudetto, un azzurro può essere candidato al premio giocatore dell’anno!”

Durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Goal, Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “Se le cose vanno avanti così, Osimhen può essere candidato al premio miglior calciatore dell’anno. Ho una posizione molto chiara, non ho mai condiviso un pensiero così ampiamente con un allenatore se non con Luciano Spalletti. Con grande rispetto da Ulivieri in giù (clicca qui per leggere le dichiarazioni a cui si riferisce), io sono completamente allineato con Spalletti per la questione occhiali da fabbro e partita dopo partita. Sono il primo ad aver detto che vinciamo lo scudetto, l’ottimismo è salito dopo il ko con l’Inter, ma ora non bisogna staccare la spina”.