CdS – Osimhen obiettivo di mercato: ecco i big club pronti all’assalto

Capocannoniere della Serie A con 19 reti segnate, Victor Osimhen è tra i centravanti più seguiti e apprezzati dai club europei. Non a caso, alcuni di loro sono pronti a farsi avanti per guadagnarsi il cartellino.

Chelsea, Manchester United, PSG, Real Madrid, Bayern Monaco e chissà quanti altri stanno lì a studiare la trattativa giusta per portare a casa il pezzo da 90, valutato (almeno in teoria) 150mln di euro. Il nigeriano è, ormai, obiettivo di mercato delle più grandi società di calcio e, sebbene De Laurentiis lo abbia definito incedibile, non è da escludere un suo addio al Napoli.