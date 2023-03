L’Atalanta comunica sui propri social che vieta di vendere ai residenti in di Bergamo i biglietti per la gara Napoli-Atalanta di sabato 11 marzo. Infatti, il presidente del Tar Campania ha oggi respinto la richiesta di sospensione d’urgenza del divieto. L’Atalanta quindi prende atto della decisione e si rammarica per quella che ritiene un’evidente penalizzazione a danno della tifoseria bergamasca.