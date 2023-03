Tuttosport – Spalletti e il suo legame con la squadra: Osimhen lo esalta

Victor Osimhen non ha dimenticato di citare uno degli artefici della grande cavalcata stagionale a cui stiamo assistendo, ovvero mister Luciano Spalletti, in occasione della premiazione per miglior atleta straniero in Italia ieri pomeriggio.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, che ha riportato le belle parole dell’attaccante partenopeo, che tra l’altro non ha escluso un suo approdo in Premier per i prossimi anni, dato il forte appeal che inevitabilmente il campionato inglese ha per tutti i calciatori che gli conferiscono lo scettro di campionato più avvincente del continente europeo: “Spalletti? Straordinario, c’è grande solidarietà tra noi ed è il principale motivo per cui stiamo facendo questa stagione. Dobbiamo continuare così. Lavoro per giocare un giorno in Premier, ma ora sono felice qui“.