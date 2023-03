Sky – Osimhen può andare in una delle prime sei della Premier League

Oggi l’Editore Luca Marchetti è stato intervistato su TMW Radio e ha parlato del futuro di Osimhen nella Premier League. Queste le sue parole: “Il City ha già un attaccante, l’Arsenal potrebbe prenderlo ma tendono ad acquistare più giovani. Lo United necessita un centravanti, così come il Tottenham se dovesse cedere Kane. Il Liverpool ha acquistato Nunez, ma se mi chiedi dove Osimhen potrebbe finire io ti dico che può andare in una delle squadre delle prime sei della Premier League. Per quello che sta facendo è destinato a giocare nella Premier e a partire”.