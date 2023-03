Sky, Marchetti: “E’ destinato alla Premier, può andare in qualsiasi delle top six”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto con il suo classico editoriale sulle frequenze di TMW. Ecco le sue parole:

Futuro in Premier per Osimhen?

“Il City l’attaccante ce l’ha, l’Arsenal potrebbe prenderlo ma generalmente punta su giocatori più giovani. Lo United ha bisogno di un attaccante, anche il Tottenham se dovesse partire Kane. Il Liverpool ha preso Nunez, ma se mi chiedi dove può andare Osimhen ti dico che può andare in qualsiasi delle top six della Premier. Per quello che sta facendo è destinato ad andare a giocare in Premier e andar via.”