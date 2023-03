Non è una coincidenza che il Napoli stia trionfando in questo campionato, con Osimhen e Kvaratskhelia come leader indiscussi. Ecco la Top 5 dei giocatori con almeno 15 partite giocate:

1. Victor Osimhen (Napoli) 7.21

2. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) 6.90

3. Paulo Dybala (Roma) 6.64

4. Ademola Lookman (Atalanta) 6.46

5. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.43