Rai, Venerato: “Addio Osimhen probabile. Base d’asta 150mln”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio:

Quale sarà il futuro di Osimhen? “Certi calciatori, arrivati al terzo anno di avventura azzurra, spesso non possono fare altro che partire. E’ difficile, infatti, pareggiare le offerte ingenti dall’estero. Tuttavia, non sono arrivate ancora offerte ufficiali al club partenopeo. Bisognerà attendere i tempi tecnici soprattutto della Premier, obiettivo non troppo velato del nigeriano. Suppongo che Chelsea e United siano i club che, accusando maggiori problemi in quella zona del campo, possano interessarsi alla punta azzurra. Non escludo nemmeno la soluzione parigina, con i mal di pancia di un Mbappe sempre proiettato a Madrid ed un Messi che potrebbe salutare. A giugno credo ci saranno sviluppi importanti, sempre considerando la base sui 150 milioni. E’ un addio che definirei probabile, più che certo”.