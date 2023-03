Come riportato dai colleghi di tuttomercatoweb, Duvan Zapata torna in gruppo.L’attacante colombiano dell’Atalanta, fermo da tre settimane per infortunio alla coscia, si è allenato e sarà quindi a disposizione per la sfida che i nerazzurri giocheranno contro il Napoli nella prossima gara di campionato. Terapie invece per Koopmainers e Hateboer, individuale per Zappacosta e Scalvini. Palomino invece ha svolto metà allenamento in gruppo.