Moggi sul Napoli: “La sconfitta con la Lazio è stata una sorpresa”

“La serata del Napoli è stata una sorpresa” scrive Luciano Moggi su Libero. “Il calcio offre spesso l’imprevedibilità che rompe la monotonia. La Lazio di Sarri, che aveva faticato contro la Sampdoria, è andata a vincere al Maradona. La Roma ha sconfitto la Juventus con una squadra che si è affidata all’intensità del centrocampo e alla qualità dei propri difensori. Era chiaro il proposito di Mourinho di limitare i bianconeri in serie positiva puntando ad ottenere almeno un pareggio. Ne è uscita fuori una partita non eccezionale. Allegri non ha compreso che per vincere bisogna mettersi in gioco e la Juventus ha mancato di coraggio”.