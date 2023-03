Moggi: “La sconfitta del Napoli è stata solamente una serata storta”

Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, ha parlato dei big match Napoli-Lazio e Roma-Juve sulle pagine di Libero: “Quella del Napoli è stata solamente una serata storta. A rompere la monotonia ci ha pensato l’imprevedibilità che il calcio spesso riserva. La Lazio di Sarri, che aveva stentato a battere la Sampdoria, andava a sbancare al Maradona. La Roma batte la Juventus, con una squadra che si consegnava mani e piedi alla intensità del centrocampo e alla qualità dei propri difensori.

Era chiaro il proposito di Mourinho di contenere i bianconeri, in serie positiva, puntando quantomeno al pari. Non poteva che venirne fuori una brutta partita. È quello che non ha capito Allegri, visto che alla Juventus serviva invece la vittoria: per vincere bisogna però osare e la Juventus ha avuto paura ad esporsi”.