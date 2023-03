A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Federico Lo Giudice, giornalista:

“Dalle parti di Francoforte hanno capito cosa gli aspetta anche al ritorno contro il Napoli. Il Napoli giocherà la partita e non concederà nulla al Francoforte come ha fatto all’andata e il 2-0 gli va stretto. L’Eintracht ha subito lo schiaffo interno contro il Napoli, perché dopo quella partita ha fatto solo un punto. Ha ragione Spalletti, ogni partita è una storia a parte. Le parole di Glasner? È austriaco, molto rigido a differenza di Spalletti che della genialità e della variazione ha fatto le sue fortune. Penso che possa continuare a studiare per altri 4/5 mesi e non arriverà a capire questo Napoli. Poi le qualità di questo Napoli sono superiori. Le qualità degli uomini anche singolarmente sono superiori, gli azzurri hanno anche una panchina forte. C’è Osimhen che è meraviglioso. Lodi, capitano del Catania, arriva al campo dopo le partite cantando ‘ha segnato Osimhen’. Il nigeriano deve tanto all’ambiente e a Spalletti. Ha trovato un allenatore che sa scovare e valorizzare i giocatori di qualità. Il Napoli è una città dove ti esalti e vieni esaltato ed è normale che un ragazzo come Osimhen abbia trovato questa situazione. È una città che stimola ed è bella da vivere. Poi il popolo napoletano è meraviglioso. Meret era un giocatore che per molti sembrava si fosse perso. È un portiere di immenso valore. Se il Bayern può avere la disponibilità per prendere Osimhen? Teoricamente sì perché il post Lewandowski è stato ed è difficoltoso per il Bayern. Ha cambiato politica il club. Un giocatore come Osimhen fa gola ed è evidente che più fa bene e più costa. Penso che il Bayern possa permetterselo. Egoisticamente spero che il Napoli riesca a convincere il giocatore a restare a lungo. Napoli rappresenta il sud, il Napoli è l’unica squadra che può portare gioie nazionali e internazionali al meridione. Sarebbe bello vederlo vincere più spesso. Club come il Catania e il Palermo potrebbero avere come riferimento il Napoli”.