Il Mattino – Raspadori non ci sarà per l’Inghilterra: tentativo di recupero per il Torino

Giacomo Raspadori è ancora ai box dopo l’infortunio del mese scorso.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, l’attaccante del Napoli non sarà presente per Italia-Inghilterra, mentre sono praticamente ufficiose le convocazione degli altri due azzurri, ovvero Meret e Di Lorenzo.. La speranza di rivederlo almeno tra i convocati del Napoli la si potrebbe avere per il prossimo match in trasferta: “Forse per via delle condizioni ancora precarie di Raspadori (si è fermato a metà febbraio) il ct azzurro si affida… alla Romania. Raspadori, in ogni caso da ieri ha ripreso a correre e non è escluso che possa andare inpanchina già con il Torino. Sarebbe per Mancini una grande notizia. Infatti, come ha svelato il dg dello Steaua Bucarest, tra i pre-convocati c’è Andrea Compagno, attaccante classe 1996 originario di Palermo, della Fotbal Club FCSB (club che ha ereditato titoli e tradizione sportiva della Steaua Bucarest), che nel 2022 è stato l’attaccante italiano più prolifico del mondo con 24 gol realizzati (Immobile si è fermato a 22). Tra i convocati, in ogni caso, tanto Napoli: dal capitano Di Lorenzo a Meret”.