Il Mattino – Mario Rui è una certezza: senza di lui è sconfitta

Mario Rui sta coronando il suo periodo più illuminante a Napoli con una stagione da sogno.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il terzino del Napoli è praticamente indispensabile e a parlare non sono i giudizi degli opinionisti del pallone ma le statistiche sono emblematiche in tal senso, pronte a certificare un’annata da incorniciare: “Il portoghese è stato già costretto a saltare la sfida contro la Lazio persa dagli azzurri, il terzino sinistro non era in campo neanche in occasione del precedente ko in campionato contro l’Inter e in Champions League contro il Liverpool e nella partita persa ai rigori in coppa Italia contro la Cremonese”.