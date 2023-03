Il Mattino – Italia-Inghilterra al Maradona su richiesta di ADL

Italia-Inghilterra si giocherà al Maradona su richiesta del patron azzurro ADL.

Come parlato dall’edizione de Il Mattino, infatti, è stata proprio una richiesta del presidentissimo del Napoli quella di dare accessibile il Maradona per un match così importante: “L’Italia manca dal Maradona dall’ottobre del 2013 (il 2-2 con l’Armenia, ct Cesare Prandelli) e da allora è stata una lunga attesa in vista del ritorno. Alla fine, è stato direttamente De Laurentiis a chiedere e ottenere da Gravina che la gara dell’Italia si giocasse qui a Napoli. In queste settimane, la parte inferiore dello stadio è al centro di una serie di interventi finalizzati proprio a migliorare le aree-ospitalità dell’impianto di Fuorigrotta in vista dell’arrivo dell’Inghilterra. Una gara curiosa: la prima gara di qualificazione è il remake della finale di Wembley del 2021, quella vinta ai rigori”.