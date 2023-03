Il Mattino – Il Maradona è pronto ad accogliere Italia-Inghilterra

Il Maradona ospiterà il primo match di qualificazione agli europei del 2024 tra Italia e Inghilterra.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, la partita è molto attesa dagli italiani, che hanno subito riempito lo stadio di Fuorigrotta. Il numero dei biglietti venduti è destinato a salire vertiginosamente: “Cresce la febbre per il ritorno a Napoli della Nazionale. Il Maradona, dopo i sold out annunciati per le gare del Napoli con Atalanta e Eintracht, si prepara a un altro tutto esaurito: il 23 marzo per Italia-Inghilterra. A gonfie vele la prevendita: ieri mattina è stata superata quota 20.000 biglietti venduti per la sfida che aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro 2024 I tagliandi sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com”.