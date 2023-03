Il Mattino – ADL rivendica il tuo tifo per il Napoli e lancia un segnale al calcio italiano

ADL ha voluto ricordare anche le origini del suo tifo per il calcio Napoli.

Ne ha parlato ieri a Santa Maria Capua Vetere, infervorato dalle domande sullo spettacolo che il suo Napoli sta offrendo a tutto il mondo calcistico. Ecco quanto è stato riportato stamane dall’edizione de Il Mattino sulla vicenda che ha coinvolto le basi da cui è partita la sua attenzione calcistica verso il Napoli e la città di Napoli: “Io sono tifoso del Napoli da quando, negli anni 50, c’era il ciuccio e andava in processione: io ero dietro a tutti quei tifosi… Quando non mi si capiva, a Napoli, nel mondo del calcio, è perché ero molto concentrato a dare un’impostazione industriale da vera società per azioni. Tutti i miei colleghi venivano da una concezione del calcio vecchia, superata, obsoleta”.