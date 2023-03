Gazzetta – Napoli pronto subito a rifarsi: in casa gli azzurri sono una corazzata

In casa il Napoli continua ad essere un rullo compressore, nonostante la sconfitta contro la Lazio.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, la media di vittorie degli azzurri è impressionante, condita da un altro fattore realizzativo che rende maggiormente l’idea della forza esplosiva dei ragazzi di Luciano Spalletti, che quando vedono la Dea gonfiano la rete più del solito: “Nell’ultimo turno di campionato l’imbattibilità stagionale del Maradona è stata violata, ma il big match contro la Dea, che in questo momento sembra avere le polveri bagnate, è l’occasione giusta per rifarsi. Nonostante il k.o. con la Lazio i partenopei possono vantare numeri da capogiro: nei 12 match casalinghi sono arrivate 10 vittorie, condite da una media di 2,57 reti a partita. A proposito di medie, l’altro dato da sottolineare è l’esorbitante numero di reti nei precedenti tra Napoli e Atalanta, ben 4,4 a gara”.