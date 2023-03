Gazzetta – ADL crede nel doppio colpo: parlarne non è lecito

ADL crede al doppio colpo stagionale del suo Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente azzurro punta anche alla Champions League: vietato parlarne, però. Assolutamente proibito dare adito alle speranze di vittoria; alla domanda riguardante la lotta per lo scudetto e la vittoria della coppa dalle grandi orecchie, il patron ha risposto in relazione alla sua preferenza di vincere l’una o l’altra in maniera categorica e senza mezze misure: “Io mi auguro entrambi. Per poi aggiungere scaramanticamente. A furia di dirlo ci portiamo jella da soli. Bisogna essere silenziosi, le onde negative si propagano”.