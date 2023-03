German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli merita per come sta giocando ma l’Atalanta non è una squadra facile soprattutto fuori casa. Non sarà facile per il Napoli sabato. Osimhen è uno degli attaccanti più forti non solo in Europa ma anche nel mondo, è molto bello che giochi nel Napoli. Ha doti atletiche incredibili che fanno di lui il prototipo dell’attaccante moderno. Spero davvero tanto che il Napoli vinca lo Scudetto e quando quel giorno arriverà io sarò sicuramente in città. Abbiamo iniziato questo progetto con De Laurentiis e siamo legati a questa terra. Ma è probabile che possa venire già sabato anche perchè mio figlio è nato al Vomero e quando posso torno volentieri.”