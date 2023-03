De Laurentiis: “Venderemo il Bari se dovesse salire in Serie A”

Aurelio De Laurentiis partecipa all’incontro ‘Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi’ presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. Il presidente del club azzurro ha recentemente parlato del momento attuale del Napoli e della situazione generale nel calcio: “Sto lottando per raggiungere un livello di parità tra il Sud e il Nord, ed è proprio per questo che sono anche proprietario del Bari. Se dovessimo arrivare in Serie A con il Bari, allora lo cederemo a qualcuno che saprà gestirla correttamente”.