CorSport – De Laurentis ieri si è spinto nei propri sogni, ma occhio ad un vicolo oscuro

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ieri si è spinto nei propri sogni e ha detto di pensare sia al campionato di Serie A, sia alla Champions League. Ne parla il Corriere dello Sport.

De Laurentis sogna Scudetto-Champions League

” I quindici punti di vantaggio in campionato autorizzano a pensare, la Champions ha sentieri che, dai quarti in su, diventano territori minati. Con l’Eintracht, il Napoli avrà al fianco cinquantamila tifosi: non sarà una passeggiata di salute, poi se dovesse andare come lascia sospettare lo 0-2 si entrerà in quel vicolo oscuro che si chiama sorteggio”.