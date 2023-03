CdS – Kvaratskhelia, l’eroe di due mondi: a Tbilisi si tifa solo Napoli

Kvaratskhelia è il protagonista delle pagine de Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Sulle colonne del quotidiano si esalta la sua capacità atletica, ma anche il modo in cui la sua presenza nel campionato di Serie A ha cambiato la visione del calcio europeo in Georgia. Lì il numero sette azzurro è diventato un vero e proprio idolo, l’eroe che tutti ammirano perchè è riuscito a raggiungere livelli da top club.

“Kvara è diventato eroe nazionale, il calcio è lo sport preferito e per loro avere un riferimento simile è qualcosa di stupendo e li riempie di orgoglio. Chi prima tifava per Inter, Juve o Milan oggi tifa Napoli perché segue le sue partite e non se ne perde neppure una. In tutto il Paese si tifa insieme e ogni città si organizza, ci sono locali che fanno vedere la partita, sale, cinema, anche un fan club del Napoli a Tbilisi fa vedere le partite che vengono trasmesse in diretta dai canali principali”. Si legge sul quotidiano.