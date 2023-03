CdS – Dietro il Napoli una voragine, la vera lotta è per l’accesso in Europa

Il Corriere dello sport, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul suo percorso in Campionato e analizzando quanro fatto fino ad ora. Secondo il quotidiano non si può non parlare si una corsa straordinaria fatta di gol e punti raccolti che hanno portato gli azzurri ad essere a +15. Il quotidiano fa i complimenti al tecnico Luciano Spalletti per aver creatonuna macchina da gol capace di sorprendere ad ogni partita.

“Il problema è che per capire cosa ci aspetta in queste due settimane così intense dobbiamo rifarci a un campionato che normale proprio non è. In testa c’è una squadra che, nonostante la recente sconfitta sul proprio campo, non possiamo considerare terrestre. Dietro si è scatenato un finto inseguimento con formazioni che ogni volta cambiano la loro essenza. Un giorno sono fortissime, un altro sono incomprensibili. Per esempio il Milan: vince quattro partite di fila, compresa quella di Champions col Tottenham, poi va a Firenze e viene letteralmente schiacciato”. Scrive la rosea.