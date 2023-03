Caso plusvalenze il TAR ha dato ragione ai legali della Juve: via libera alla carta nascosta

Come riferito dal portale Calcio e Finanza, la difesa della Juve segna un punto nel caso plusvalenze. Il TAR del Lazio ha dato infatti il via libera all’accesso per i legali del club bianconero alla carta finora “segreta”. Il riferimento infatti alla “nota 10940” datata 14 aprile 2021 in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso plusvalenze. Una carta che finora era rimasta inaccessibile fino ad oggi: Il Tar del Lazio ha infatti dato ragione ai legali bianconeri, dando il via libera all’accesso alla documentazione. “Va quindi ordinato alla CO.VI.SO.C di ostendere alla ricorrente copia della nota Procura Federale,entro sette giorni della comunicazione, in via amministrativa,della presente sentenza ovvero della notifca,se antecedente “,si legge nel documento della decisione del TAR.