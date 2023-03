Capello: “Non esiste più una lotta scudetto. La sconfitta con la Lazio non significa nulla”

Fabio Capello, ex calciatore ed ex allenatore, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Molti i temi trattati: Champions Europa League e campionato, non sono mancati riferimenti al Napoli di Luciano Spalletti. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La sconfitta contro la Lazio è un caso isolato. Non c’è più una corsa scudetto, dai. Lei la vede? Io vedo un abisso tra il Napoli e le altre. A Spalletti vanno riconosciuti molti meriti. Aver fatto sentire invincibile una squadra che era solamente forte e che aveva pure ceduto diversi leader durante il mercato. Luciano ha fatto un capolavoro».