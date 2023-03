Bergomi: “Il Napoli ha sempre cercato di fare la partita, nessun segnale di difficoltà”

Beppe Bergomi, ex calciatore dell’ Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara tra Napoli e Lazio: “Non ho visto nessun segnale di difficoltà da parte del Napoli, ha sempre cercato di fare la partita. Ha trovato una squadra ben organizzata, quando la Lazio gioca con quella intensità diventa difficile per chiunque. Però il Napoli è sempre stato in partita, l’ha sempre comandata, non ho visto nessun segnale di difficoltà, anzi.

Il Napoli sta bene ed è in salute, ha trovato un avversario forte contro cui nella partita secca puoi anche perdere. Ma i campionati si vincono sulla continuità e la continuità del Napoli non è in discussione”.