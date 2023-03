Uno dei più grandi marcatori di tutti i tempi secondo i portali di scommesse sport live: chi è Jimmy Greaves?

Gli attaccanti nel calcio sono spesso conosciuti come marcatori o punte. Il ruolo principale di un attaccante è quello di segnare goal per la propria squadra. Questi, generalmente, si dispongono sul fronte anteriore della formazione della squadra e hanno il compito di creare le opportunità per mettere a segno una rete. I marcatori, inoltre, sono i giocatori su cui i bookmakers online formulano le migliori quote. Per quanto riguarda il betting online, una delle modalità di gioco più apprezzate dagli utenti è proprio la scommessa in diretta. Visitando un portale che offre scommesse sport live, infatti, è possibile consultare le migliori quote relative ai principali marcatori di tutti i club del mondo.

Jimmy Greaves è uno di questi. Parliamo di un attaccante, nonché di uno dei migliori capocannonieri della storia calcistica inglese. È nato il 20 febbraio del 1940 a Londra ed è morto nel 19 settembre 2021 all’età di 81 anni.

Jimmy Greaves e le scommesse live

Purtroppo, Jim Greaves ha giocato in un periodo in cui le scommesse sport live non erano tanto popolari quanto oggi, altrimenti sarebbe stato senza dubbio uno dei giocatori quotati meglio. Aveva una grande capacità di trovare la rete e le sue performance in campo avrebbero certamente attirato l'attenzione di bookmakers e scommettitori di tutto il mondo.



Oggi, quindi, le scommesse sportive sono più popolari ed apprezzate che mai e il calcio, si sa, è uno degli sport più seguiti in assoluto. Queste consentono agli utenti di scommettere in tempo reale mentre un match è ancora in fase di svolgimento. Le scommesse sport live si configurano, insomma, come la modalità più elettrizzante di seguire le proprie partite preferite.

La carriera di Jimmy Greaves

Jimmy Greaves cominciò la sua carriera nel Chelsea durante il 1957, all’età di soli 17 anni. Velocemente ha avuto la possibilità di rivelarsi un attaccante decisamente valido, segnando ben 132 goal in 169 presenze con la maglia del Chelsea. Ha dato un enorme contributo al club per la conquista del titolo della prima divisione nel 1955, della FA Cup nel 1970 e della League Cup nel 1965.

Nel 1961 Greaves è stato ceduto al Tottenham. Greaves ha continuato, così la sua carriera da attaccante tra gli Hotspurs. Nel club ha segnato 266 goal in 379 presenze, aiutando il Tottenham a vincere il titolo della prima divisione nel 1961 e nel 1962, oltre che la coppa europea nel 1963 e la FA Cup nel 1962 e nel 1967.

Ha partecipato anche ai mondiali del 1959 e del 1966, e in quest’ultima occasione subì un infortunio alla gamba che non consentì all’Inghilterra di conquistare il titolo. Nella nazionale ha segnato 44 goal in 57 match disputati.



Jimmy Greaves è stato inserito meritatamente nella Hall of Fame del calcio inglese nel 2002 e nel 1967 fu insignito del premio MBE per il suo servizio nel mondo del calcio. Dopo essersi ritirato all’età di 31 anni, Greaves divenne un ottimo opinionista e commentatore sportivo.