Stasera alle ore 20:40 scenderanno in campo per l’ultimo posticipo Torino e Bologna, una sfida in zona Conference tra due squadre molto interessanti, dalla fisionomia e da un gioco bello chiaro e da due tecnici molto abili.

Il Torino si vuole riscattare dalla sconfitta nel derby, mentre il Bologna vuole staccare temporaneamente la Juventus e continuare sulla striscia della grande vittoria contro l’Inter.

Queste le scelte di Juric e Thiago Motta: