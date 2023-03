Maurizio Sarri, oggi, in conferenza stampa, ha parlato della vittoria nella sua “Napoli” e degli effetti che la squadra avrà da questa vittoria in vista dell’ottavo di Conference contro l’AZ.

Il mister della Lazio ha parlato in termini atipici, perché ha definito la vittoria contro il Napoli “un pericolo” e ha definito così questa definizione:

“La vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 con il Milan siamo andati in appagamento motivazione e non abbiamo vinto per 4 partite. Vediamo se riusciamo a gestire questo risultato in modo diverso”.