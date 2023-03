Marco Parolo: “Spalletti sta facendo cose importanti al Napoli”

Marco Parolo, ex centrocampista della Nazionale Italiana e della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Piazza Affari parlando dell’attuale tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Di seguito le sue parole:

“Spalletti e società stanno facendo una cosa importante, aiutati dal fatto che dietro non mettono pressione. Avere tanti punti, poi, da molte più sicurezze. Giocare con la pressione è più complicato. All’Inter e il Milan si imputa proprio di non avere messo pressione”

“All’andata il Napoli aveva trovato la chiave ed aveva fatto una grande partita. Fino a venerdì le partite nelle quali si sono viste più difficoltà sono quelle contro Milan e Inter. La Lazio ha fatto una partita particolare venerdi e molto difensiva. Gli azzurri si sono portati molto in area di rigore e se avesse girato un episodio magari la partita andava diversamente. Sulla partita secca, forse, non c’è molta differenza è sul lungo che si vede”