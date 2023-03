Napoli-Lazio, match della venticinquesima giornata di Serie A, è stata una partita in cui i biancocelesti sono riusciti a sfatare ben due taboo al Maradona. La Lazio ha infatti già eguagliato, contro i partenopei, il suo record di clean sheet in trasferta in una singola stagione di SerieA: 8 anche nel 1994\95 e nel 1999\2000. Il Napoli invece, ha perso al Maradona un match di Serie A per la prima volta dal 10 aprile 2022; da allora, i partenopei avevano infilato 12 vittorie e 2 pareggi.