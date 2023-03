Marchegiani: “La Lazio ha optato per un gioco difensivo, mantenendo la squadra corta e stretta”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato tatticamente Napoli-Lazio: “La Lazio ha optato per un gioco difensivo, mantenendo la squadra corta e stretta. Volevo mettere in evidenza le posizioni di Milinkovic-Savic e Luis Alberto che hanno giocato sempre davanti a Zielinski e Anguissa. Per giocare sulla traiettoria di passaggio e bloccare i difensori centrali da trovare il passaggio verticale. Vecino creava un lavoro in orizzontale su entrambi, stringendo l’esterno come Zaccagni. Il Napoli non è stato in grado di interagire tra i reparti della Lazio. Ciò che ha limitato la squadra di Spalletti è stato l’uso poco efficace del cambio gioco e della palla in profondità, rendendo più difficile il solito stile di gioco del Napoli”