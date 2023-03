L’ambasciatore messicano in Italia, Carlos Garcìa de Alba, ai microfoni de “Il Mattino”, ha parlato del futuro di Lozano al Napoli:

“Futuro Lozano? Dice di essere contento e la famiglia sta benissimo a Napoli. Ha quasi 28 anni, è nel pieno della carriera. Vincere il campionato e proseguire il più possibile in Champions League sarebbe importante per il rinnovo.”

