Italia-Inghilterra al Maradona: Già venduti 20mila biglietti

(ANSA) – ROMA, 06 MAR – A Napoli l’eccitazione per Italia-Inghilterra continua a crescere, partita che segnerà il ritorno della Nazionale nella capitale campana dopo un decennio. La sfida che aprirà il cammino degli Azzurri di Roberto Mancini per le qualificazioni a Euro 2024, in programma giovedì 23 marzo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ (capienza 47.000 posti), ha superato quota 20.000 biglietti venduti. I tagliandi sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e su figc.vivaticket.it e vivaticket.it.

Come già avvenuto nelle ultime partite della Nazionale, la Figc sta perseguendo una politica di prezzi accessibili: i biglietti partono da 14 euro e sono disponibili sconti per famiglie, giovani e over 65. Ci saranno circa 2.000 tesserati delle società calcistiche napoletane affiliate alla Figc presenti sugli spalti.