UFFICIALE – Svolta audio VAR-arbitro, le ultime

Alla fine dell’assemblea generale annuale, l’IFAB ha dato il via libera all’esperimento già testato in Marocco durante la Coppa del Mondo per Club: i fan sia negli stadi che davanti ai televisori potranno ascoltare direttamente cosa dicono gli arbitri quando si consultano con il Var. L’IFAB ha ratificato quanto annunciato al meeting di gennaio, permettendo agli arbitri di essere ascoltati tramite microfono e spiegare le loro decisioni a tutti. Una vera ‘rivoluzione’ che sarà adottata alle competizioni della FIFA come i Mondiali Under 20 in Indonesia, e i Mondiali femminili in Nuova Zelanda ed Australia.

Alla conclusione di questi tornei e comunque entro la fine dell’anno, come indicato in una nota dell’IFAB, sarà presa una decisione se il processo proseguirà in altre competizioni FIFA.